«Sono molto felice di ritornare a casa, la Calabria è sempre stata la mia terra. Roma mi ha ospitato e spero di poter lavorare assieme ai miei colleghi per mandare avanti il progetto del movimento Cinquestelle a livello nazionale contribuendo, a livello locale, al miglioramento complessivo di questa terra». Lo ha detto Vittoria Baldino del M5s, deputato uscente originaria della provincia di Cosenza ed eletta nel Lazio.

«Non faccio promesse perché la Calabria - ha aggiunto Baldino - è stata una terra che ne ha subite troppe non realizzate. Da quando ho memoria ricordo i politici della regione fare promesse su scuole, ospedali e strade senza poi fare nulla. Io non faccio promesse ma prendo un impegno con i calabresi: m'impegnerò, come ho fatto in questi quattro anni e mezzo per il territorio d'elezione, con la stessa grinta e la stessa determinazione».

