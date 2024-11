Urne chiuse in Calabria per il secondo turno delle elezioni comunali dove sei comuni sono stati chiamati al voto per scegliere il sindaco.



Si tratta delle due province di Reggio Calabria e Crotone e di altri quattro comuni: Castrovillari, Taurianova, Cirò Marina e San Giovanni in Fiore. Come di consueto il network LaC seguirà in diretta lo spoglio del ballottaggio con una lunga maratona elettorale a partire dallo ore 15.



Conduce il direttore Pasquale Motta. In studio anche il vicedirettore della testata web lacnews24.it Enrico De Girolamo.



Ospiti e collegamenti con i nostri corrispondenti, con interviste e aggiornamenti in tempo reale dello spoglio.

Commenti a caldo dalle segreterie dei candidati a sindaco dei sei comuni calabresi chiamati al voto.



In diretta su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre e in streaming sulle nostre testate e sulla nostre pagine facebook ufficiali.

