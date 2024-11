Urne chiuse anche a Castrovillari, tra le sei città calabresi chiamate al voto nel turno di ballottaggio per scegliere il nuovo sindaco.

Sfida Lamensa-Lo Polito

Nella città del Pollino l’ultima sfida è tra il candidato di centrodestra Giancarlo Lamensa e il sindaco uscente ed esponente del centrosinistra Domenico Lo Polito. Con le prime 5000 schede scrutinate, si profila un testa a testa tra i due candidati. In leggero vantaggio Lo Polito con il 53% delle preferenze, segue Lamensa con il 49%. L'affluenza alle urne, ancora non ufficiale, supera il 50%.



Lamensa è sostenuto da sei liste: Udc, Fratelli d'Italia, Azione cittadina, Forza Italia, Lamensa sindaco, Futuro Adesso. Lo Polito da quattro: Partito Democratico, Democratici per Cv, Progressisti per Castrovillari, Radici per il Futuro.

Gli altri comuni al ballottaggio

Oltre a Castrovillari altri cinque comuni calabresi sono tornati alle urne per il turno di ballottaggio. La legge prevede, infatti, che nelle città con più di 15mila abitanti, se nessun candidato ha ottenuto la maggioranza al primo turno (in questo caso quello tenutosi il 20 e 21 settembre scorsi), si proceda a ballottaggio fra i due candidati più votati. Ed è questo quanto avvenuto anche a Reggio Calabria, Cirò Marina, Crotone. San Giovanni in Fiore e Taurianova dove nessuno ha raggiunto il 50% delle preferenze.