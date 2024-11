Ospiti di Pasquale Motta i due in corsa per la poltrona di sindaco: Valerio Donato e Nicola Fiorita. Appuntamento stasera, 22 giugno, alle 21.30 su LaC

Andrà in onda questa sera, mercoledì 22 giugno alle 21.30, la puntata di Pubblica Piazza interamente dedicata al ballottaggio di Catanzaro, previsto per domenica 26 giugno quando gli elettori saranno chiamati a scegliere il nuovo primo cittadino della città capoluogo di Regione. Ospiti di Pasquale Motta i due candidati che si sfideranno per la poltrona di sindaco Valerio Donato e Nicola Fiorita, i quali si confronteranno negli studi di LaC su idee, proposte e programmi per la prossima amministrazione comunale.

L'appuntamento è stasera alle 21.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TvSat e 820 Sky.