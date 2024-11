VIDEO | Dopo oltre 2 anni di commissariamento, la cittadina del Crotonese elegge un nuovo primo cittadino. Nulla da fare per lo sfidante Dell'Aquila

Dopo oltre 2 anni di commissariamento in seguito allo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, Sergio Ferrari è il nuovo sindaco di Cirò Marina con il 56,5% delle preferenze. Il candidato avversario Giuseppe Dell'aquila si è fermato al 43,4%.



Entrambi sostenuti da liste civiche, il nuovo sindaco Ferrari ha una netta connotazione di centrodestra, mentre il candidato avversario, segretario del Pd, è notoriamente collocato nel centrosinistra. Si è recato alle urne il 57% degli aventi diritto al voto, 6 punti percentuali in meno rispetto al primo turno.

Le prime parole di Ferrari

«Abbiamo parlato al cuore dei cittadini. Oggi è il giorno della festa, siamo emozionati ma il pensiero è già a domani. Abbiamo una grande responsabilità, toccherà a noi dare risposte ai cittadini», le prime parole del neo sindaco Ferrari.