Urne chiuse anche a Cirò Marina, tra i sei Comuni chiamati a scegliere il nuovo sindaco nel turno di ballottaggio. Nella città crotonese si tratta di una tornata elettorale importante, dopo oltre 2 anni di commissariamento in seguito allo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.

I risultati

A urne chiuse l'affluenza al voto a Cirò Marina è del 52,28%. Cirò Marina elegge come sindaco Sergio Ferrari. I dati provenienti da tutte le 14 sezioni scrutinate cristallizzano una preferenza del 56,52% (3.744 voti) per Ferrari, mentre per lo sfidante Giuseppe Dell’Aquila, del 43,48% (pari a 2.880 voti).

La sfida tra Ferrari e Dell’Aquila

A sfidarsi al ballottaggio Sergio Ferrari e Giuseppe Dell’Aquila. Poca la differenza tra i due: il primo ha raggiunto il 39,38%, il secondo il 35,20%. Sono sostenuti da tre liste civiche ciascuno. Civica per Cirò Marina, Con il cuore per Cirò Marina e Sergi Ferrari sindaco per Ferrari. L’alternativa credibile, Cirò Marina popolare e La svolta per Cirò Marina per Dell’Aquila.

Gli altri comuni al ballottaggio

Oltre Cirò Marina altri cinque comuni calabresi sono tornati alle urne per il turno di ballottaggio. La legge prevede, infatti, che nelle città con più di 15mila abitanti, se nessun candidato ha ottenuto la maggioranza al primo turno (in questo caso quello tenutosi il 20 e 21 settembre scorsi), si proceda a ballottaggio fra i due candidati più votati. Ed è questo quanto avvenuto anche a Reggio Calabria, Castrovillari, Crotone, San Giovanni in Fiore e Taurianova dove nessuno ha raggiunto il 50% delle preferenze.