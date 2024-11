«Eravamo insieme due domeniche fa. Mi ricordo una giornata bellissima di sole, fantastica, tanta gente, tanto entusiasmo, un risultato al primo turno che ci dà grande speranza per vincere il ballottaggio. E soprattutto un risultato che è ancora più importante dopo quello che è successo per la Regione».

Lo afferma il segretario del Pd, Enrico Letta, in un video appello in favore di Franz Caruso, al ballottaggio per il centrosinistra per l'elezione a sindaco di Cosenza.

«Franz Caruso - aggiunge Letta - è il candidato che vogliamo fare diventare sindaco di Cosenza. Da lì ripartirà la nostra scommessa e la nostra riscossa. È fondamentale per la Calabria e per tutto il Mezzogiorno. Votate Franz Caruso. Il massimo impegno che tutti noi stiamo mettendo è perché Franz sia sindaco di Cosenza. Un grande sindaco di una grande città della nostra Calabria e del nostro Mezzogiorno».