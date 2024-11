I ringraziamenti dopo il risultato ottenuto e le prime dichiarazioni delle due sfidanti per la fascia tricolore che si sono messe subito all’opera per organizzare gli incontri con i cittadini

È iniziata a Gioia Tauro la marcia di avvicinamento verso il ballottaggio. Le due candidate a sindaco, Mariarosaria Russo e Simona Scarcella, si sono messe subito all’opera per organizzare gli incontri con i cittadini. Ma prima di concentrarsi sugli ultimi giorni di campagna elettorale hanno desiderato ringraziare gli elettori e inviare un messaggio alla collettività.

«Mi auguro che sia l'alba di un nuovo giorno, di sviluppo, condivisione e progettualità», ha affermato Mariarosaria Russo. «La giornata del 10 giugno è stata più calda e intensamente più avvolgente del solito, il sole delle prime luci dell’alba ha illuminato le strade del nostro paese con una luce nuova, che sa di speranza e di attesa – ha dichiarato la pluripremiata dirigente scolastica Mariarosaria Russo -. 3565 persone hanno dimostrato di volermi bene e di condividere, assieme e accanto a me, gioie e amarezze di questa mia e nostra avventura corale che non è ancora giunta a termine. Anzi, inizia proprio adesso. La giornata del 10 giugno si è poi intiepidita, ma il sole ha continuato a risplendere sulla Marina di Gioia Tauro, illuminando il mare e le timide onde, ammantandole di un significato diverso dal solito. Quel mare che ha fatto da elemento collante tra voi tutti e me durante i miei comizi, oggi è una coperta che idealmente vorrei adagiare sulle vostre spalle per incoraggiarvi a credere in questa mia mano materna che vi vuole proteggere e accompagnare verso la realizzazione di una realtà civica e sociale decisamente migliore ed edificante. Solo coniugando l’idea di “volersi bene” in tutte le sue forme verbali, noi tutti saremo in armonia con le nostre scelte. “Vogliatemi bene” e “vogliatevi bene” significa appagarsi di gentilezza e accettazione di sé stessi e degli altri, profondere armonia e compassione verso ciascuno, ma significa anche crescere in sicurezza, seminare e coltivare il terreno per i cambiamenti che verranno».

«La validità dei nostri programmi e le competenze nella gestione degli enti locali ci consentiranno di vincere», ha detto Simona Scarcella. «Esprimono assoluta soddisfazione per il risultato elettorale e straordinario che con quasi 4000 preferenze mi ha visto arrivare prima alla competizione - è il sentimento di gratitudine espresso dall’avvocato responsabile dell' area legale, anticorruzione e privacy dell' Autorità portuale della Calabria Simona Scarcella -. Questo risultato, unito alla vittoria schiacciante nelle elezioni europee dell'onorevole Giusy Princi, e dall'affermazione del partito di Forza Italia ad una percentuale che sfiora il 30% a Gioia Tauro, è fonte di estrema soddisfazione personale che si estende a tutti i componenti della mia magnifica squadra. Sento di ringraziare non soltanto i 3.946 i cittadini che hanno manifestato adesione al nostro progetto di governo, ma anche gli altri candidati a sindaco Rosario Schiavone e Renato Bellofiore che hanno portato avanti la loro competizione elettorale con lealtà, spirito di attaccamento alla nostra amatissima Gioia Tauro, disponibilità al confronto a beneficio dei cittadini. Siamo pronti ad affrontare il turno di ballottaggio, sempre con Gioia Tauro nel cuore».

Lo scrutinio delle schede nella tornata elettorale ha dato il seguente responso: 3946 voti in favore di Simona Scarcella esponente della coalizione di centrodestra (39,21%); 3565 preferenze pari al (35,43%) per Mariarosaria Russo a guida della coalizione civica “La Ginestra”.

Mentre Rosario Schiavone, sostenuto dalle liste “Alleanza Gioiese” e “Tradizione e innovazione”, ha ottenuto 1792 voti(17.81%); e Renato Bellofiore, con le liste civiche “Cittadinanza democratica” e “Bellofiore Sindaco”, più indietro, ha conquistato 760 preferenze (7,55%).

I prossimi 23 e 24 giugno i cittadini saranno richiamati alle urne per scegliere il proprio rappresentante, che di sicuro, per la prima volta nella storia della città, sarà una donna.