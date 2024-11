La denuncia viene dal parlamentare ex M5S che afferma: ‘la discontinuità col passato è solo nelle parole e non nei fatti’

C'è quanto meno un problema di opportunità politica nel provvedimento di rimodulazione del Por che domani mattina la seconda commissione del consiglio regionale si appresta ad esaminare e riguarda il ri-finanziamento per 6 milioni di euro alla Fondazione Calabresi del Mondo presieduta dal deputato di Forza Italia Giuseppe Galati – ha affermato l’onorevole Sebastiano Barbanti.

Lo stesso Galati ha percepito negli anni 2012/2014 ben 15 mila euro al mese per il ruolo apicale dell'ente in house della Regione che gli aveva affidato Scopelliti. Quando il Pd ed il presidente della Regione Mario Oliverio – ha concluso Barbanti - parlano di discontinuità, questa deve essere praticata e non solo annunciata.