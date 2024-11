«Il ministro dei trasporti Danilo Toninelli ha annunciato che “proprio ieri notte siamo riusciti ad inserire un emendamento in Finanziaria con 9 milioni all’aeroporto di Crotone”. In precedenza, un altro emendamento, prima respinto perché ad personam e poi approvato, ha assegnato 25 milioni di euro all’aeroporto di Reggio Calabria. Per questo finanziamento, finalizzato per la ristrutturazione e messa in scurezza dell’aeroporto di Reggio Calabria hanno chiesto riconoscimenti i deputati Federica Dieni, Dalila Nesci e Massimo Misiti, tutti del movimento 5 stelle». È quanto riferisce in una nota stampa l’onorevole Pd Sebastiano Barbanti.

«Il ministro Toninelli, sempre del movimento 5 stelle, per competenza di Ministero – aggiunge l’esponente democrat - non può non conoscere la situazione del trasporto aereo della Regione Calabria e sicuramente è a conoscenza che la vera necessità del settore sarebbe la costruzione della nuova aerostazione dell’aeroporto di Lamezia Terme. Il progetto, approvato ed anche finanziato in parte con fondi europei, avrebbe dovuto vedere i lavori conclusi nel 2019 ma, in realtà, non sono nemmeno iniziati per la mancanza delle risorse necessarie».

Occhi puntati sugli scali calabresi: «La nuova aerostazione nell’aeroporto di Lamezia Terme è giudicata indispensabile per poter sostenere il continuo incremento di traffico che si avvia a superare 2,5 milioni di passeggerianno. Ed invece no. Il ministro Toninelli viene in Calabria a dire che di notte hanno approvato una concessione, seppur giusta, di 9 milioni soltanto per l’aeroporto di Crotone. Non per la Sacal, società di gestione dei tre aeroporti calabresi, ma solo per Crotone. Senza dire nemmeno per quale progetto o per quale obiettivo».

Senza nemmeno porre la «questione del sistema di trasporto aereo della Regione che deve tener attivi gli aeroporti di Crotone e di Reggio Calabria, pur se provenienti da gestioni fallimentari. 25 milioni all’aeroporto di Reggio Calabria e 9 milioni all’aeroporto di Crotone non risolveranno il problema che è legato al numero di passeggerianno che non ha consentito negli anni passati e non consentirà una gestione in economia propria. 34 milioni di euro avrebbero potuto invece essere destinati anche alla nuova aerostazione dell’aeroporto di Lamezia Terme. La politica di questo governo e dei rappresentanti del Movimento 5 stelle e della Lega non guarda a Lamezia Terme ed al suo aeroporto ed assume impegni e destina risorse con emendamenti di cui i singoli si possano gloriare nei territori». In conclusione Barbanti chiede: «L’on. Furgiuele e l’on D’Ippolito, in merito a questo genere di finanziamenti da parte del Governo di cui fanno parte, non hanno proprio niente da comunicare ai Lametini?».