Il deputato Pd: “La presenza del ministro dell’Interno Minniti ne è stata la certificazione più chiara ed evidente”

“Oggi la storia della nostra città si è arricchita di un tassello di straordinario valore ed importanza, l’inaugurazione della nuova Caserma dei Carabinieri di via Marconi, attesa per lunghi dieci anni, ma ricompensati oggi dall’elevazione da compagnia a gruppo”. Questa la nota di Sebastiano Barbanti, deputato Pd. “Indubbiamente la scelta del Governo di potenziare la Caserma dei Carabinieri di Lamezia Terme rientra in un disegno politico di sempre maggiore attenzione e sensibilità verso il mezzogiorno di Italia e le sue ataviche problematiche”.

“La presenza del Ministro dell’Interno Marco Minniti ne è stata oggi la certificazione più chiara ed evidente. Naturalmente esprimo la mia piena soddisfazione, ma nello stesso tempo auspico una sempre maggiore sinergia tra le istituzioni ed i cittadini. Soprattutto a beneficio delle nuove generazioni che mi auguro possano riscoprire nella nostra città un ambiente sano e produttivo oltre che culturalmente mutato, dove vivere e crescere in un contesto di legalità e serenità.

Al “Gruppo” dei Carabinieri ed ai suoi vertici, Tenente Colonnello del Gruppo Massimo Ribaudo ed al Capitano Pietro Tribuzio, giungano le mie più sincere e riconoscenti congratulazioni per il duro lavoro che sicuramente sapranno effettuare con sacrificio e dedizione per il bene della nostra terra”.