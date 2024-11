Il deputato calabrese Sebastiano Barbanti replica alle accuse e agli insulti degli attivisti grillini dopo il suo annuncio di adesione al Pd. Per l’ex grillino la solidarietà del Partito Democratico

“La minaccia come simbolo del basso spessore politico ed intellettuale di molti dei sostenitori e tifosi del M5S. Questo è l’esempio calzante dell’Italia che, evidentemente, immaginano e formano nelle convinzioni dei militanti i modi di fare e i messaggi dei "guru". I quali, mi auguro, non intendano i cittadini solo come gregge da governare e da punire violentemente nel caso non si rispettino i loro diktat”.



È quanto dichiarato in un post pubblicato su Facebook da Sebastiano Barbanti in risposta a decine di commenti di insulti e minacce degli attivisti del Movimento 5 stelle.

Barbanti aderisce al Pd e scatena l'ira degli attivisti pentastellati

“Mi aspetto, che per amore della democrazia e della verità, pur nel loro diritto di dissentire dalla mia scelta, prendano le distanze da tali modi di fare. E mi aspetto che lo facciano anche i loro rappresentanti istituzionali.



Altrimenti ciò che si sta operando apparirà inequivocabilmente come il lavaggio del cervello, attuato attraverso il web, affinché si annienti ogni confronto democratico e lo si sostituisca con l’insulto, la minaccia violenta - ed in futuro chissà cos’altro – per chi dissente e si allontana dal verbo del “Sacro Blog”.



Ero assolutamente consapevole che la mia scelta mi avrebbe esposto alla possibilità di ricevere critiche, ma in merito agli insulti e ai comportamenti incivili - di cui purtroppo per un lungo periodo ho sottovalutato la portata anti-democratica - voglio precisare che da oggi in poi non tollererò, ne' potrei farlo anche solo per rispetto dei miei familiari, nella maniera più assoluta”.



Solidarietà dal Pd – “Le minacce ricevute su Facebook dall'ex 5 stelle Sebastiano Barbanti per essere passato al Pd, a cui va la nostra solidarietà, mostrano la viltà di persone che delle minacce e della violenza sul web fanno il loro passatempo preferito. Invito pertanto i colleghi del M5S a dissociarsi da tali minacce e a esprimere la loro solidarietà a Barbanti. Purtroppo non è la prima volta che si assiste a simili comportamenti”. È quanto afferma, in una nota, Lorenzo Guerini, vicesegretario del Partito democratico.

“La mia solidarietà – ha scritto invece su Twitter il segretario regionale del Pd Ernesto Magorno – e quella dei democratici calabresi a Sebastiano Barbanti vittima di vergognosi attacchi su Facebook”.