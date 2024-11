VIDEO | Ospite di Pubblica Piazza, l’esponente pentastellata analizza il momento politico: «Il problema della Calabria non è l’avanzare delle destre»

Tra gli ospiti di Pubblica piazza, il talk politico condotto da Pasquale Motta, anche Alessia Bausone candidata al consiglio della regione con il Movimento 5 stelle.



L’analisi in vista del voto, per la giovane esponente pentastellata è chiara: «Il problema della Calabria non è l'avanzare delle destre o del sovranismo. Credo che il problema sia la classe politica logora e fallimentare che la Regione se l'è mangiata». Si parla molto di rinnovamento ma a giudizio della Bausone «la vera novità è la coalizione civica del M5s».

