Il leader del Movimento Cinque Stelle lancia dalle pagine di facebook un appello ai calabresi ‘ provate una giunta Cinquestelle’

È apparso sulla pagina facebook di Cono Cantelmi, candidato a governatore della Regione Calabria per i cinque stelle, un video messaggio di Beppe Grillo ai Calabresi “Con le comunali di Reggio Calabria abbiamo scherzato, dichiara il leader del Movimento, 2,5% è una enormità, non ce lo aspettavamo. Alle regionali magari prenderemo il 2,2, non lo so". Grillo continua e dice “ è solo questione di tempo e riusciremo a farcela anche in Calabria. Calabresi, credo che sia giunto il momento di fare qualcosa di diverso. Non vi siete annoiati di vedere sempre gli stessi che si riciclano in movimenti e contro-movimenti? Provate una giunta a Cinquestelle e vediamo cosa succede. Provateci, magari mettiamo 2-3 consiglieri. Sennò rimarrete lì con "mancu li cani".