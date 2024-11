L'ex cavaliere ha disertato la campagna elettorale in Calabria, ufficialmente per l'uveite, ma ha espresso telefonicamente il suo sostegno a Wanda Ferro nel comizio di chiusura della campagna elettorale. Lei: 'Il risultato non è scontato'

Catanzaro - Berlusconi non è riuscito a venire in Calabria per la campagna elettorale di Wanda Ferro, ma nell'intervista realizzata ieri per LaC ha promesso che arriverà subito dopo le elezioni di domenica, per festeggiare la vittoria della sua candidata. Un ottimismo espresso anche ieri sera, durante l'intervento telefonico al comizio di chiusura della candidata del centrodestra.



"Vi telefono da Arcore ma con il cuore sono lì con voi a sostenere Wanda Ferro - ha esordito Berlusconi -vi invito a telefonare e a far telefonare per convincere chi ancora non ha deciso: dovete andare a votare e sostenere Forza Italia perchè è nell'interesse di tutti voi calabresi scegliere Wanda per la regione.Un forte e caloroso abbraccio a tutti voi, anzi a tutte le donne due baci, mentre a Iole (Santelli), Wanda e Mara (Carfagna) aggiungo tre".



Sul palco accanto a Wanda Ferro tutti i big del partito locale, e vari esponenti di quello nazionale. E lei attacca, Oliverio e le sue liste piene di 'transfughi', e Alternativa Popolare, coalizione creata solo per rendere la sua corsa più difficile.

"Noi siamo la vera discontinuità - ha dichiarato -perchè potremo governare a mani libere, o come amo dire io, senza né padrini né padroni. Sono convinta che questa battaglia che stiamo portando avanti con gioia ed entusiasmo, sarà condivisa dai calabresi".



"Hanno tentato di sfiancarci con sondaggi farlocchi ma l'unico sondaggio di cui mi fido è quello per le strade e quello che ho visto mi fa sperare per il meglio - continua -attenzione a dare per scontato il risultato, potrebbe finire come Brasile Germania agli ultimi mondiali, con la sconfitta del Brasile". Infine una stoccata al senatore Bilardi di Ncd: "Stia tranquillo: il secondo dei candidati entrerà in Consiglio regionale, e a giocarsi il posto saranno D'Ascola, con Oliverio".