Il capogruppo democrat in consiglio regionale in merito alla situazione Covid: «Sbagliato chiudere l'ospedale da campo»

«I fatti smentiscono purtroppo le facili affermazioni a cui da un po’ di tempo siamo abituati. Qualcuno, infatti, si ostina a dare una rappresentazione completamente opposta alla realtà. Solo ieri si era affermato che c’erano vaccini sufficienti e che negli ospedali la situazione era sotto controllo. Oggi il quadro è invece completamente diverso: senza vaccini e con gli ospedali pieni». Lo afferma in una nota il capogruppo Pd in consiglio regionale Mimmo Bevacqua.

«Sbagliato chiudere l’ospedale militare»

«La situazione reale della Calabria è questa e perciò chiediamo al generale Figliuolo, che a giorni sarà nella nostra regione, di intervenire con provvedimenti immediati e autenticamente efficaci. Avevamo già denunciato – aggiunge l’esponente democrat - l’incomprensibile decisione della Regione di chiedere la riconversione in punto vaccini dell’ospedale da campo di Cosenza: i fatti, purtroppo, ci danno ragione e vediamo decine di pazienti Covid del cosentino smistati altrove per mancanza di posti letto disponibili».

«Longo nomini una struttura di supporto»

«Avevamo chiesto al commissario di utilizzare i poteri che la legge gli dà per dotarsi di una struttura corposa ed efficiente: un uomo solo non può occuparsi di tutto e rischia di non essere neppure a conoscenza delle diverse situazioni che interessano i diversi territori. Purtroppo – conclude Bevacqua - anche da questo lato, non registriamo novità. I numeri parlano chiaro e smentiscono quotidianamente le narrazioni buone per i social ma che non cambiano la realtà».