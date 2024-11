Il presidente della Commissione Ambiente soddisfatto per l’approvazione del “Quadro territoriale” e della legge urbanistica

«Oggi la Calabria si dota di uno strumento cardine per il governo del territorio e di uno strumento normativo urbanistico perfezionato e innovato rispetto alla legge regionale n. 40».



Esordisce così il presidente della Commissione “Ambiente” Mimmo Bevacqua, esprimendo la sua viva soddisfazione e relatore dei due provvedimenti (il Qtrp “Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica” e le “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale urbanistica della Calabria”).



Soffermandosi sul Qtrp, Bevacqua ha commentato: «Siamo convinti che senza regole questa nostra terra non avrà mai uno sviluppo sostenibile e rispondente alle risorse presenti sul territorio».



Di grande rilievo è ritenuta anche l’approvazione della nuova legge urbanistica regionale, «frutto di un lavoro lungo e paziente d’interlocuzione con i territori che ha caratterizzato l’attività della Commissione “Ambiente”. Diamo attuazione così ad uno degli indirizzi programmatici del presidente Oliverio in materia urbanistica che si sostanzia nel principio del “consumo di suolo zero”. Ulteriore elemento qualificante è quello della rigenerazione urbana che troverà attuazione concreta grazie alla delega affidata alla Giunta regionale per la redazione di un “documento di indirizzo operativo”. Contestualmente, è stato possibile dirimere le cause di incostituzionalità sollevate dal Consiglio dei Ministri in occasione dell’approvazione della precedente Legge urbanistica regionale. Di fondamentale importanza anche la garanzia del mantenimento della fiscalità dei suoli e la salvaguardia dei progetti già proposti che diversamente non sarebbero potuti essere attivati con nocumento per l’economia locale».