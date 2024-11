Il consigliere regionale Mimmo Bevacqua replica all'appello del collega in relazione alla riunione in programma il prossimo 3 ottobre. 'Saremo ben lieti di verificare la loro adesione al progetto politico del Pd'

"Apprezzo molto lo spirito costruttivo e l'appello alla responsabilità e alla collegialità del collega Pasqua, ma vorrei ricordargli che ancora, nè lui nè tanto meno il suo capogruppo hanno ritenuto di doversi iscrivere al PD. Saremo ben lieti di verificare la loro adesione al progetto politico del Pd; un'adesione reale, concreta e non invece di maniera. Fino ad oggi invece, purtroppo, abbiamo osservato, come nelle ultime consultazioni comunali, atteggiamenti ambigui o contrari alle posizioni del centro sinistra che si sono concretizzati con l'appoggio a candidati di altri schieramenti." il consigliere regionale Mimmo Bevacqua replica all'appello del collega in relazione alla riunione in programma il prossimo 3 ottobre, a detta di Pasqua "aperta" solo ai consiglieri del Pd. "Credo - insiste Bevacqua - che avremo altrettante ambiguità nelle prossime elezioni comunali, a partire da Cosenza. Per non parlare dei ripetuti attacchi al governo Renzi da parte del movimento politico guidato dal capogruppo Greco Idm che mirano non certo a favorire il rafforzamento del Pd ma a dare forza a movimenti autonomisti che nulla hanno a che fare con la storia e il percorso politico del centrosinistra calabrese".

"Ecco perché mi risultano strane le richieste del consigliere Pasqua in relazione ad un maggiore coinvolgimento nella riunione in programma il prossimo 3 ottobre. Ho, già da tempo, evidenziato il rischio che corriamo consentendo atteggiamenti del genere. Forse adesso, vista l'attuale contingenza e le difficoltà che attraversiamo, è il momento di fare chiarezza".