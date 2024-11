L'impegno del candidato di Liberi e Uguali per l'accoglienza e l'integrazione

Franco Corbelli, leader del movimento Diritti Civili e candidato alla camera nel collegio uninominale di Cosenza per Liberi e Uguali, ha scelto un anonimo bambino di colore quale testimonial della propria campagna elettorale.

«Mentre l’odio e la violenza verso gli immigrati porta a gesti folli e sconsiderati come quello di Macerata – si legge in una nota - dalla Calabria, da Franco Corbelli arriva un gesto forte e particolarmente significativo in coerenza con la storia e l’impegno ultratrentennale dello storico leader di Diritti Civili: il manifesto elettorale della pace e dell’accoglienza. Come messaggio antiviolento, di distensione e di pace ha scelto di dedicare il suo grande manifesto elettorale, proprio al tema dell’accoglienza e alla tragedia epocale dell’immigrazione». Il manifesto ritrae di spalle un bambino di colore, che dalle spiagge della Libia, prima di salire su un barcone, braccia aperte e protese verso il cielo, guarda il mare che lo separa da quella terra promessa, l’Europa, sempre sognata.