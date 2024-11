Il parlamentare pentastellato ha effettuato il sopralluogo dopo essere stato allertato sulle cattive condizioni in cui sarebbero costretti a vivere i cani

Dopo aver presenziato a Cosenza all'udienza – poi rinviata al 19 aprile – sulla gestione del canile di Terredoniche di Mendicino, il deputato del Movimento 5 Stelle Andrea Bernini ha effettuato un sopralluogo al canile “Mister Dog” di Rocca di Neto. Questo blitz è stato effettuato poiché secondo alcune indiscrezioni giunte al parlamentare pentastellato, sembrerebbe che i cani non vivessero in uno stato ottimale.

Grazie alla collaborazione dei responsabili, Bernini ha fatto un tour molto dettagliato nelle tre strutture che ospitano gli amici a quattro zampe, constatando di persona lo stato. «La situazione che ho visto non è diversa dai tanti canili che ho controllato – ha dichiarato il parlamentare – però rispetto agli altri la struttura è tenuta molto meglio, e anche i cani sono seguiti molto di più. Ci sono operatori che hanno cura degli animali.

I cani sono veramente tanti, sono più di tremila, le adozioni sono poche, tra le quaranta e le settanta all'anno. In più siamo in una zona dove non ci sono tanti volontari, e quindi li invito a venir qua a dare una mano per cercare di fare adottare più cani». «L'unica pecca – conclude Bernini – è che manca un'area di sgambamento dove poter far sgambare questi tanti cani divisi in tre strutture». L'invito ultimo che ha fatto il deputato pentastellato è quello di non comprare cani, ma anzi di aiutare rifugi come questo e di adottarli.