Pasquale Motta intervista il candidato alla segreteria nazionale del Pd e il segretario nazionale in pectore della Cgil. Oggi alle 15:00 su laC canale 19 e in streaming su lactv.it e Lacnews24.it

Oggi alle 15:00 a Pubblica Piazza su laC canale 19, il direttore di Lacnews24.it, Pasquale Motta, intervista l’on. Francesco Boccia, candidato alla segreteria nazionale del Pd e il segretario nazionale in pectore della Cgil, Maurizio Landini. La replica della puntata andrà in onda stasera alle 23:30 sempre sul canale 19 di laC. Per chi volesse seguire la puntata in diretta streaming si può collegare al sito lactv.it oppure su Lacnews24.it