«La bonifica del Sito di Interesse Nazionale (Sin) di Crotone rappresenta una delle emergenze ambientali e sociali più gravi della nostra regione. Gli ultimi sviluppi confermano la mancanza di volontà politica nel risolvere con trasparenza e giustizia una questione cruciale per la salute pubblica e il futuro delle nuove generazioni». È quanto si legge in una nota a firma della responsabile regionale Ambiente di Alleanza Verdi-Sinistra Maria Pia Funaro.

«Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) per la Calabria ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza del commissario straordinario, che imponeva l’avvio immediato dei lavori di bonifica e il conferimento dei rifiuti pericolosi presso la discarica privata Sovreco a Crotone – prosegue la nota -. Ogni ulteriore valutazione è stata rinviata al 18 giugno 2025, quando la camera di consiglio deciderà se confermare o revocare la sospensione. Fino ad allora, tutte le operazioni di bonifica resteranno bloccate in attesa dell’esito del giudizio».

Funaro poi continua affermando: «Alleanza Verdi Sinistra ribadisce con forza la necessità di rispettare gli accordi sottoscritti e le direttive nazionali e comunitarie: i rifiuti pericolosi devono essere rimossi da Crotone e smaltiti in strutture autorizzate fuori dalla Calabria. Non possiamo accettare che, ancora una volta, si tenti di scaricare sui cittadini il peso di scelte sbagliate, aprendo nuove discariche o mantenendo in loco i materiali contaminati. Chiediamo alle istituzioni competenti di assumersi finalmente le proprie responsabilità. Chiediamo chiarezza, trasparenza e un confronto reale con la comunità locale. Non possiamo più permettere che la bonifica diventi terreno di discussione tra pochi, mentre la popolazione continua a subire le conseguenze di decenni di inquinamento e disattenzione».

«Sosteniamo con fermezza la necessità di una bonifica trasparente e proseguiremo nel percorso avviato con la grande iniziativa del 31 marzo scorso nella Città pitagorica, insieme al senatore Peppe De Cristofaro – si legge ancora nella nota -. Continueremo a mantenere alta l’attenzione, perché la bonifica del Sin di Crotone non riguarda solo il territorio locale, ma è una questione nazionale».

Infine Funaro conclude: «La bonifica del Sin di Crotone è un atto di giustizia ambientale e sociale. Alleanza Verdi Sinistra continuerà a lottare affinché i diritti della comunità siano tutelati e i veleni siano definitivamente rimossi dal nostro territorio».