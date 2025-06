I tre capigruppo in Consiglio regionale hanno presentato un’interrogazione con richiesta immediata: «La Giunta regionale non può voltarsi dall’altra parte di fronte a un’emergenza che riguarda il presente e il futuro di centinaia di famiglie calabresi»

I capigruppo in Consiglio regionale Davide Tavernise (Movimento 5 Stelle), Domenico Bevacqua (Partito Democratico) e Antonio Lo Schiavo (Gruppo Misto) hanno depositato questa mattina un’interrogazione con richiesta di risposta immediata indirizzata alla Giunta regionale, per sollecitare un intervento urgente della Regione Calabria a sostegno delle famiglie in condizione di disagio abitativo.

L’atto ispettivo prende le mosse dalla mancata rifinanziabilità del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge n. 431/1998 e non rifinanziato dalle ultime leggi di bilancio statali. Una scelta che ha lasciato senza copertura economica migliaia di famiglie italiane, colpendo in modo particolarmente grave le realtà più fragili come la Calabria, tra le regioni con i più alti tassi di povertà e disoccupazione.

«L’interruzione dei contributi all’affitto – spiegano i tre consiglieri – ha avuto un impatto devastante. In molti comuni calabresi, nonostante l’assenza di risorse statali, sono stati pubblicati bandi nel 2023 e 2024, raccogliendo domande e stilando graduatorie senza la possibilità concreta di procedere all’erogazione. Questo ha generato frustrazione, tensioni sociali e sofferenza tra famiglie già in difficoltà».

Nell’interrogazione, Tavernise, Bevacqua e Lo Schiavo evidenziano come altre Regioni, in assenza di fondi nazionali, abbiano attivato risorse proprie per garantire la continuità del sostegno, riconoscendo il diritto all’abitazione come elemento cardine della coesione sociale. L’Emilia-Romagna, ad esempio, ha avviato un protocollo multilivello che coinvolge enti locali, associazioni, sindacati e professionisti.

«Alla Calabria serve una visione simile – dichiarano i capigruppo –. Serve un Piano regionale per il diritto alla casa, che parta da un immediato stanziamento di fondi per finanziare il Bonus Affitti e coinvolga tutti gli attori istituzionali e sociali. Il rischio, altrimenti, è un ulteriore incremento di sfratti per morosità incolpevole, emarginazione e spopolamento. È il momento di assumersi responsabilità concrete – concludono –. La Giunta regionale non può voltarsi dall’altra parte di fronte a un’emergenza che riguarda il presente e il futuro di centinaia di famiglie calabresi».