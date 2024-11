Mentre numerosi enti locali sono in difficoltà per l’evasione diffusa nel pagamento delle imposte locali, il comune di Castiglione Cosentino ha varato uno speciale riconoscimento per quei cittadini che con i loro comportamenti virtuosi contribuiscono al buon funzionamento della macchina amministrativa. Il diploma di Bonus Cives, di cittadino modello, sarà attribuito a coloro che rispettano le scadenze fissate per i tributi comunali consentendo - si legge nell'attestato - il giusto impiego per il bene comune castiglionese. «Pensiamo che chi adempie al proprio dovere con solerzia e puntualità debba essere premiato – spiega il sindaco Salvatore Magarò, promotore dell’iniziativa – In molti casi abbiamo riscontrato che ad evadere i tributi non sono famiglie in difficoltà economiche. C’è quindi un’inerzia, un diffuso malcostume che dobbiamo combattere proprio per intercettare le risorse necessarie a ridurre il carico fiscale sui meno abbienti senza sacrificare la qualità dei servizi».