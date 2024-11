Mondo dello spettacolo e della cultura nelle amministrative cosentine. Dopo l’appoggio sui social dell’imprenditore vip Flavio Briatore alla candidatura di Lucio Presta, arriva la risposta per ex sindaco Mario Occhiuto. Sarà Vittorio Sgarbi a sostenere la sua candidatura verso la corsa a Palazzo dei Bruzi

Mondo dello spettacolo ed arte, scendono in campo per le amministrative di Cosenza. Nei giorni scorsi, il candidato a sindaco, manager dei vip, Lucio Presta in uno scambio di battute su instragram, ha avuto il sostegno, se pur provocatorio di Flavio Briatore, calabrese acquisito, marito della soveratese Elisabetta Gregoraci. Un altro nome noto, si avvicina ai giochi politici elettorali, questa volta a favore dell’architetto, sindaco uscente, Mario Occhiuto.

Si tratta del critico d’arte Vittorio Sgarbi, da sempre innamorato del centro storico di Cosenza, che ha incontrato, una decina di giorni fa, l’ex primo cittadino bruzio a Roma. Di lui dice: “ è un sindaco capace”.



Ancora non si sa bene come avverrà l’ appoggio di Sgarbi ad Occhiuto, se tramite una liste oppure con una visita a Cosenza nella fase elettorale. Di certo lo storico dell’arte , sull’intervento di Briatore per Presta afferma: “la sua idea di sviluppo è legata allo spettacolo.

Il vero sviluppo invece è nella direzione di Matera, capitale europea della cultura”. Fino ad ora 15 le liste che orbitano intorno ad Amo Cosenza di Lucio Presta, candidato del Pd. Per Occhiuto le liste sono otto, ma anche in questo caso il numero potrebbe crescere. Le elezioni cosentine si presentano con due attori principali. Ma sul palcoscenico politico tanti saranno i giochi con attesi colpi di scena.

Rossana Muraca