«Ha fatto bene Amalia Bruni, già candidata presidente alle scorse regionali per il Movimento 5 stelle e per il centrosinistra, ad aderire al gruppo misto in Consiglio regionale. È un atto di coerenza e di correttezza nei confronti delle forze politiche che l’hanno sostenuta. La neuro-scienziata è espressione della società civile, non fa parte del Movimento 5 stelle, né del Partito democratico e di nessun altro partito. Giusta, dunque, la scelta». È quanto afferma, in una nota, il portavoce del Movimento 5 Stelle Riccardo Tucci in relazione alle polemiche sorte in seguito alla decisione della Bruni di iscriversi al gruppo misto in Consiglio regionale.

«La Bruni - aggiunge il parlamentare - è la sintesi perfetta di tutte le forze che l’hanno supportata in campagna elettorale e da leader della minoranza farà un opposizione ferma, vigile e costruttiva. Ridicola, dunque, la polemica di alcuni parlamentari di sindacare la scelta in casa d’altri, senza sapere nulla delle dinamiche interne alla coalizione che l’hanno motivata».

«Ad Amalia Bruni giunga la solidarietà di tutto il Movimento 5 stelle», conclude Tucci.