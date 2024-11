Il commento della candidata democrat come capolista nel collegio Calabria Nord per la Camera dei deputati

«L’approvazione da parte del CIPE del finanziamento (1 miliardo e 335 milioni di euro) finalizzato alla realizzazione della nuova SS 106 a quattro corsie che collega Sibari al corridoio Ionico-Adriatico e la contestuale delibera dell’investimento di circa 100 milioni di euro destinati alla riqualificazione ed alla messa in sicurezza del Centro Storico di Cosenza, non sono promesse elettorali ma il compimento di un paziente lavoro istituzionale svolto in questi anni dal Presidente della Giunta Regionale Mario Oliverio in rapporto con il Governo nazionale e con l’attivo sostegno della rappresentanza parlamentare del PD calabrese». Questo il commento di Enza Bruno Bossio, Pd. Ora al lavoro. I cantieri della 106 partiranno immediatamente. Per il Centro Storico di Cosenza sarà la Regione a mettere in campo da subito programmi e progetti.

Ridicolo appare il tentativo di minimizzare questi risultati da parte degli esponenti di un centrodestra fortemente condizionato da quella Lega che, negli anni passati, ha imposto di stornare i fondi destinati alla 106 per pagare le quote latte degli allevatori del Nord e che oggi tenta di ingannare i calabresi. La decisione di oggi è una buona pratica di una buona politica. E’ questo il vero antidoto contro i populismi e gli estremismi. E’ questo il merito di Gentiloni e di Oliverio: produrre fatti concreti e generare fiducia. Le urla scomposte di certi demagoghi, invece, soprattutto in questo periodo elettorale, servono solo a strumentalizzare il disagio sociale per interessi di parte e non per dare efficaci soluzioni ai problemi delle famiglie e delle imprese».