La deputata cosentina del Pd: 'Vacilla il modello Occhiuto'

“L' ex sindaco di Cosenza la smetta di fare la vittima. É la città di Cosenza la vera vittima di una cattiva amministrazione”.



É quanto ha affermato l'on. Enza Bruno Bossio intervenendo al convegno sulla valorizzazione del patrimonio edilizio svoltosi oggi a Cosenza.



“Il 'modello Occhiuto' vacilla non per iniziativa della magistratura ma perché i nodi vengono al pettine. In questi anni sono state dilapidate risorse e non realizzate opere strategiche per la crescita urbana. Lo scioglimento anticipato del consiglio comunale ha evitato che si reiterasse questo metodo”.



“In parlamento – ha concluso Enza Bruno Bossio - abbiamo presentato ben due interpellanze perché emerge una corposa questione democratica che non si risolve nella polemica elettorale ma è destinata a pesare fortemente sulla vita del Comune ancora di più dopo il 5 giugno”.