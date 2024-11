Il clima interno alla Federazione provinciale di Cosenza del Partito Democratico si inasprisce nuovamente di colpo. Nel corso di un incontro interlocutorio, mercoledì scorso, i consiglieri regionali Mimmo Bevacqua e Franco Iacucci hanno ribadito a Vittorio Pecoraro la loro richiesta. Per siglare la pax e procedere compatti verso la stesura delle liste in vista delle Provinciali del 20 dicembre vogliono l’azzeramento della segreteria. Evidentemente non c’è margine per una rivoluzione così netta, perché il segretario si è autosospeso dall’incarico.

La richiesta formulata, inoltre, non è stata presa in considerazione dagli attuali componenti della segretaria, specialmente quelli appartenenti al gruppo legato a Peppe Provenzano come Giuseppe Mazzuca. Sullo sfondo, la riunione di direzione di sabato 25 novembre (che non si capisce se si terrà, ndr) e l’indisposizione di Roma che inizia a non digerire il prolungarsi del muro contro muro. Alla lunga, pertanto, potrebbe esserci anche l’ipotesi di inviare un commissario. Lo sceglierebbe il responsabile dell’area sud del Pd nazionale, il deputato Marco Sarracino.

