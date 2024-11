«Non meraviglia che pezzi della sinistra, gli stessi che hanno fatto a pezzi la scuola italiana, oggi attacchino tutti insieme appassionatamente il ministro Bussetti. Evidentemente a qualcuno non va proprio giù il fatto che, in soli otto mesi di governo, l'attuale titolare del Miur sia già riuscito a destinare risorse finanziarie ingenti, da nord a sud e senza discriminazioni, per migliorare le condizioni di una delle colonne portanti del Paese come l'istruzione e delle sedi in cui essa viene garantita». Così il deputato calabrese della Lega, Domenico Furgiuele, sulla polemica che ha coinvolto il ministro Bussetti.



«Con buona pace per la “Buona scuola” renziana – continua Furgiuele -, il Ministro Bussetti sta ponendo in essere misure che finalmente spazzeranno via quel precariato sul quale i governi passati hanno speculato in modo indecente. Siamo di fronte all'operato di un ministro dalla grande visione e operatività al quale confermo vicinanza e sostegno. Ciò perché ne conosco i progetti e l'amore per la nostra terra», ha concluso il deputato.