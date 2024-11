E’ divenuto realtà nel primo pomeriggio di oggi l’annuncio del premier Matteo Renzi. Definito un gruppo di lavoro pronto ad occuparsi delle emergenze calabresi. A dirigere la cabina di regia, sarà il sottosegretario Graziano Del Rio. Opposte le reazioni dei partiti. Esulta il PD, riserve da Forza Italia.

ROMA - La notizia era trapelata da qualche settimana. La conferma è arrivata qualche giorno addietro dalla visita in Calabria del sottosegretario Luca Lotti. L’annuncio è stato affidato nelle prime ore di questo pomeriggio a Graziano del Rio. Il governo, come preannunciato dal presidente del consiglio Matteo Renzi, ha istituito una cabina di regia per la nostra regione.

Subito al lavoro. La prima riunione si è tenuta nel pomeriggio odierno sotto la direzione e il coordinamento della Presidenza del Consiglio con l’ausilio dei i Ministri dell'Interno, dell'Economia e Finanze, delle Infrastrutture e trasporti, dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle politiche sociali, degli Affari regionali e delle Autonomie. Due le questioni immediatamente affrontate: lo sblocco dei fondi per la cassa integrazione in deroga e i lavori per il Tribunale di Reggio Calabria.

Le reazioni «La cabina di regia - ha affermato il ministro Maria Carmela Lanzetta - lavorerà per il ripristino della legalità in particolare in quelle città nelle quali i comuni sono stati sciolti per mafia, e a tutela dei lavoratori in difficoltà».

Esulta il Pd Di notizia che si può definire storica ha parlato il partito democratico. «Anche nella nostra regione –ha detto Ernesto Magorno - dopo tanto buio, è possibile una svolta, nel segno della fiducia e sulla base delle risposte concrete date ai cittadini dal governo guidato da Matteo Renzi». Indifferenza e qualche velata critica dalle parti del centrodestra.

Gelida Forza Italia. «C’è qualche atto dovuto che il presidente del consiglio vende per la campagna elettorale». ha dichiarato Iole Santelli. «Pare che un gruppo di ministri – ha proseguito la coordinatrice di Forza Italia - debba sostituirsi alla Regione Calabria e al Comune di Reggio. La verità è che Renzi non sa cosa sia il Sud ed ancor meno la Calabria, ma tratta la nostra terra con tutta la spocchia di un uomo che ci considera una sorta di fastidio»

La Regione esclusa. «La composizione di una cabina di regia per la Calabria poteva risultare un evento davvero straordinario se si fossero usate modalità e tempi diversi soprattutto nel coinvolgimento e nella partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni locali - ha dichiarato la Vicepresidente della giunta regionale, Antonella Stasi -. Il governo regionale - ha aggiunto la sostituta di Scopelliti - ha sempre fatto fronte nel migliore dei modi ad ogni problematica e da parte nostra c'è sempre stata la reale intenzione di dare la massima collaborazione all'esecutivo per affrontare al meglio le criticità del territorio».

«Non vorremmo dare oggi a questo atto firmato e approvato dal Consiglio dei Ministri – ha aggiunto la vicepresidente - una lettura ostile verso le istituzioni locali e il territorio visto che dalle prime dichiarazioni rilasciate da alcuni Ministri non sono ben chiare le finalità con cui è stata istituita la cabina di regia. Aspettiamo dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che è stato amministratore locale e comprende bene l'importanza del coinvolgimento degli enti territoriali, un chiarimento in tempi brevi certi che i provvedimenti che tale organo assumerà insieme a noi andranno verso la direzione per risolvere quelle criticità presenti nel Sud Italia».