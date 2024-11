La Regione ha avviato il commissariamento per la fondazione presieduta da Galati: primo passo verso la liquidazione

Oliverio e la sua squadra proseguono sulla strada indicata più volte in queste settimane. La liquidazione dei 'carrozzoni' pubblici, fonti di spreco e mezzo per le clientele dei vari politici. Oggi è il turno della fondazione 'Calabresi nel mondo', guidata dall'onorevole Galati, dopo vari interventi degli ultimi mesi sugli enti in house. Da più fronti il presidente della Regione era stato attaccato per l'inattività nei confronti di questa fondazione, ed era stato anche tacciato di trasversalismo. Ora arriva il commissariamento, il primo passo verso la definitiva liquidazione, di un ente evidentemente ritenuto inutile dalla Giunta regionale, e dalla maggioranza. Con questo atto "la Giunta ha inteso completare il processo di commissariamento del sistema delle fondazioni in house", si legge nella nota.