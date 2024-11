'Siete la parte migliore della Calabria, l'orgoglio di tutti i nostri corregionali. Abbiamo il dovere di prendere esempio da voi'.

Il presidente del Consiglio regionale Antonio Scalzo ha esordito cosi' intervenendo alla cerimonia di conferimento dei premi "Calabresi nel mondo", organizzata dall'associazione C3 International presieduta da Peppino Accrogliano', che si e' svolta a Roma, in Campidoglio. "La nostra regione vanta numerosi figli illustri che hanno alimentato l'orgoglio di appartenere alla nostra terra - ha aggiunto Scalzo -. Lo ha fatto e continua a farlo anche l'onorevole Accrogliano' con un evento che rafforza da quaso 30 anni il senso dell'identita' calabrese".

Per il presidente dell'assemblea di palazzo Campanella "una Calabria diversa e' possibile e va realizzata perche' lo meritano i sacrifici di uomini e donne che quotidianamente nella politica, nell'imprenditoria, nella pubblica amministrazione, nelle arti e nelle professioni danno lustro alla nostra regione. Viviamo un momento difficile; tuttavia dobbiamo cogliere i segnali positivi che provengono dal resto del Paese per non essere piu' un peso ma una risorsa per l'Italia. Siamo stati la culla della cultura classica, siamo i figli della Magna Graecia e dobbiamo onorare le nostre origini. Stiamo lavorando con questo obiettivo, ma ci riusciremo solo facendo rete, senza cedere ancora una volta all'individualismo che in passato ci ha contraddistinti". Scalzo ha ricordato tra l'altro che, tra i calabresi oggi piu' affermati al mondo, vi e' Russell Grandinetti, uno dei massimi dirigenti mondiali di Amazon, il quale nel prossimo mese di luglio ricevera' una calorosa accoglienza e un solenne riconoscimento in Calabria".