Da oggi e fino a domenica a Firenze si svolgerà la Leopolda che Renzi vuole utilizzare per provare a rilanciare la propria immagine e la propria area. Big nostrani alla ribalta con l'ex segretario regionale e il presidente della Provincia di Catanzaro Enzo Bruno tra i relatori

Calabresi protagonisti alla Leopolda che si apre oggi a Firenze e proseguirà fino a domenica. Matteo Renzi ha deciso di affidare al senatore Pd, Ernesto Magorno, il compito di coordinare - nel corso dei lavori della Leopolda, il tavolo "Sud: una nuova narrazione per vincere la clamorosa rimozione del Governo sovranista". La relazione del senatore Pd partirà da un'analisi dell'attualità politica e si soffermerà sull’oggettivo oscuramento attuato dal Governo sulle politiche indirizzate al Mezzogiorno, per poi entrare nel merito delle potenzialità e della forza espansiva che - invece - il Sud del Paese potrebbe esprimere.

All'intervento del senatore Magorno seguirà quello di Enzo Bruno, attuale presidente della Provincia di Catanzaro, che racconterà l'esperienza di amministratore per dimostrare come politiche a servizio dei territori possano innescare processi di crescita ed emancipazione complessive.

Dalla kermesse si aspettano, inoltre, segnali importanti in ordine ai futuri appuntamenti congressuali. Non a caso il responsabile organizzativo del partito calabrese Giovanni Puccio convocherà nuovamente la Commissione per il congresso durante la prossima settimana.