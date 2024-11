La richiesta della formazione del gruppo in seno al consiglio comunale di Lamezia è stata depositata questa mattina

Si chiamerà Calabria al Centro ed è il nuovo gruppo consiliare a Lamezia, composto da chi, lasciando Forza Italia, ha deciso di abbracciare il progetto politico di Denis Verdini e Pino Galati. Il gruppo sarà composto dal presidente del consiglio comunale Francesco De Sarro e dai consiglieri Salvatore De Biase, Luigi Muraca e Tranquillo Paradiso. In Forza Italia, come era nelle previsioni, rimane così la sola Carolina Caruso. Secondo quanto si è appreso, la denominazione Calabria al Centro sarà caratteristica in tutta la regione delle formazioni politiche che aderiranno al progetto di ALA. La richiesta della formazione del gruppo in seno al consiglio comunale di Lamezia è stata depositata questa mattina. A "Calabria al centro" ha anche aderito l'assessore ai lavori pubblici Michele Cardamone.

Guglielmo Mastroianni