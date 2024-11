I parlamentari Ernesto Magorno, Enza Bruno Bossio e Antonio Viscomi: «Siamo di fronte a una condizione molto grave e che necessita di un intervento nazionale immediato»

«Da una prima ricognizione, i danni provocati dalle violente mareggiate sulla costa tirrenica calabrese sono ingenti e toccano numerosi centri urbani, il sistema viario e logistico e diversi insediamenti produttivi». È quanto afferma in una nota il Pd Calabria firmata dai parlamentari Ernesto Magorno, Enza Bruno Bossio e Antonio Viscomi.



«Siamo di fronte a una condizione molto grave e che necessita di un intervento nazionale immediato, attraverso il riconoscimento da parte del Governo dello stato di calamità naturale. Siamo in contatto – prosegue la nota - con il Consiglio dei ministri e abbiamo rappresentato la situazione di estremo disagio, in cui si trova l’intera area costiera tirrenica nelle due province di Catanzaro e Cosenza, e rispetto alla quale – oltre all’opera già messa in campo dalla Regione e dalla Protezione civile regionale - è urgente un intervento centrale per garantire in tempi congrui il ripristino della normalità».