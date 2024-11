I giovani amministratori in carica al 4 giugno 2018 sono 19.858 e rappresentano il 19% del totale degli amministratori comunali; in genere sono più preparati dei loro colleghi anziani, essendo in possesso nel 41% dei casi di un titolo universitario; inoltre il 34% degli under 36 è in condizione non professionale, cioè non era ancora entrato nel mondo del lavoro quando ha scelto di dedicarsi al servizio della propria comunità: questi alcuni dei dati emersi dalla ricerca che l'Anci ha presentato oggi in occasione dell'apertura a Chieti della IX assemblea annuale di Anci Giovani.

La ricerca traccia anche il 'profilo tipo' del giovane sindaco italiano: maschio, nato nel 1983, laureato e senza occupazione. La situazione cambia in base alle regioni, ma mentre ovunque il titolo di studio è sempre elevato. Come accaduto negli ultimi anni, la presenza di giovani amministratori è proporzionalmente più alta al Sud. In Calabria gli under 36 sono il 23,4% del totale regionale. Esempio plastico è il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, laureato in giurisprudenza, nato il 18 settembre del 1983, che amministra la città dello stretto dal 2014.