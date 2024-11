Nello Gallo, il commissario nominato a gennaio dalla giunta al vertice di Calabria Verde si è dimesso. E' la seconda volta in pochi mesi che l'ente regionale resta senza nessuno al vertice

Non c’è pace a Calabria Verde. Si dimette anche il commissario straordinario nominato Nello Gallo, nominato all’inizio dell’anno dalla giunta e scelto dal governatore tra i suoi uomini di massima fiducia.

Troppe grane e difficoltà anche per lui che si è arreso già da giorni, ma ha deciso definitivamente soltanto nella mattina di oggi e nonostante il governatore abbia fatto (e stia facendo di tutto) per trattenerlo al suo posto. Tra le difficoltà insormontabili che Gallo avrebbe trovato nel provare a rimettere in regola l’Agenzia, la difficoltà di rendicontare le spese relative ai finanziamenti europei.

Una nuova e pesante tegola per la giunta comunale e per il futuro della stessa Agenzia che si ritrova piena di indagine e di nuovo azzoppata al vertice.

Riccardo Tripepi