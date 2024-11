La giunta Oliverio ha autorizzato l’ingresso nel procedimento penale a carico, tra gli altri, dell’ex direttore dell’ente in house Paolo Furgiuele

La Giunta regionale, nella seduta odierna, ha autorizzato la costituzione di parte civile nel processo penale della Repubblica di Catanzaro che riguarda l'inchiesta sull'agente in "Calabria Verde" a carico di Paolo Furgiuele, Alfredo Allevato, Marco Mellace , Antonio Errigo, Gennarino Magnone e Emanuele Ciciarello, imputati un vario titolo per l'ipotesi dei reati di abuso d'ufficio, minaccia un pubblico ufficiale, peculato e falsita 'ideologica.

Secondo le ipotesi di accusa della Procura alcuni degli imputati sono protagonisti di gravi danni nei confronti della Regione Calabria come la sottrazione e l'indebita utilizzazione di risorse economiche, circa 80 milioni di euro, provenienti dai fondi europei per l ' acquisto di mezzi antincendi boschivi, per le opere idrauliche, la messa in sicurezza dei corsi d'acqua, degli insediamenti urbani in aree di rischio e di quelle aree con rischi di frane. (AGI)