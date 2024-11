«D'ora in poi non chiamatemi più Roberto Calderoli, ma mister Autonomia». Usa l'ironia il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, nel suo intervento in piazza Duomo a Milano, prima della presentazione de libro di Matteo Salvini.

«Ragionevolmente - avverte - per metà giugno l'autonomia sarà legge di Stato». Nel frattempo, «nelle mie preghiere chiedo perdono per i peccati che secondo la Cei io avrei commesso. Peccato che - sottolinea - i sacerdoti, quelli normali, mi dicano "andiamo avanti sull'autonomia"; per i graduati invece l'autonomia è un rischio». Ma, torna a scherzare, «avete visto di che colore portano i cardinali i calzini? È ancora abbastanza simbolico», alludendo al rosso. E conclude: «Io comunque vado avanti e a metà di giugno ci ritroveremo per festeggiare».

Lo scontro "calabrese"

Proprio nei giorni scorsi si era registrato un nuovo scontro tra i vescovi calabresi e il leader della Lega Matteo Salvini. Quest'ultimo durante la sua visita in Calabria aveva detto che i presuli «non hanno letto il testo». Immediata la risposta dei vescovi Savino - vicepresidente della Cei e vescovo della Diocesi di Cassano all’Ionio - e Cecchinato (Diocesi Cosenza - Bisignano), che hanno definito «offensive» le frasi del vicepremier e hanno rimarcato le loro preoccupazioni riguardo ai contenuti del ddl Calderoli.