L’assessore regionale alla cultura Mario Caligiuri ha commentato lo sblocco del turn over nella sanità calabrese: “Quando le buone notizie giungono in piena campagna elettorale, ha dichiarato,non solo diventano inevitabile oggetto di dibattito, ma sopratutto rischiano di perdere di significato. Lo sblocco del turn over nella sanità consente di migliorare servizi fondamentali per tutti i calabresi e non può che essere la conseguenza del lavoro svolto in questi anni difficili, durante i quali la Giunta Regionale in tanti settori ha fatto cose molto buone e i cui risultati, ad un’analisi serena, saranno evidenti nel tempo. In questo caso, si sono visti prima. Il prezioso lavoro svolto dal Commissario Scopelliti ha consentito, appunto, lo sblocco del turn over”.