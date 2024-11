Il re del tonno pesca tra le Sardine e guarda all'ex numero uno della Protezione civile Carlo Tansi (anche lui candidato alla presidenza) al quale rivolge il suo appello: «Venga con noi, avrà un ruolo da protagonista». Così Pippo Callipo ai nostri microfoni dopo la sua uscita allo scoperto e l'annuncio ufficiale della candidatura alla Regione (LEGGI QUI). L'imprenditore spiega di aver deciso di scendere in campo spinto dai numerosi appelli che «esprimono l’esigenza comune di aprire in Calabria una stagione politica di profondo rinnovamento». Ma cosa è cambiato rispetto alle scorse elezioni regionali quando decise di non candidarsi? «Allora i tempi non erano maturi, non era matura e sentita come oggi l'esigenza di un cambiamento radicale. La scintilla - dice Callipo - è stata la domanda di un giovane a un convegno. Mi ha chiesto se ancora c'e speranza per la Calabria. Una domanda che mi ha commosso. Ecco, questa è stata la scintilla che mi ha convinto a candidarmi».

Ad accogliere con entusiasmo la candidatura di Callipo appena pochi minuti dopo la sua nota ufficiale il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti. «La candidatura di Callipo alla presidenza della Regione è l’elemento di grande novità politica e di spinta al cambiamento di cui la Calabria aveva bisogno» - ha affermato Zingaretti. «La sua storia personale di imprenditore legato alla sua terra e di animatore di movimenti civici, può innescare quella rivoluzione dolce, democratica e innovatrice che una regione bellissima richiede a gran voce. Il partito Democratico lo sosterrà con il massimo impegno e garantirà la stessa carica innovatrice e rigeneratrice che mette in campo la sua candidatura. Ora tutto il Pd calabrese si unisca intorno a Callipo. Lo stesso lavoro deve essere rivolto a creare un’alleanza vasta, civica e politica. Un nuovo progetto per fermare le destre. Con Callipo presidente può cambiare il destino della Calabria. Lavoriamo affinché intorno a lui si unisca un fronte largo e che tutti coloro che si oppongono alle destre si riuniscano con un programma chiaro intorno a una candidatura forte e vincente», aggiunge.

