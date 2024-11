Per il primo cittadino il mancato finanziamento della manifestazione di rievocazione murattiana è la punta di un iceberg

Il mancato finanziamento della rievocazione storica murattiana non è che la punta di un iceberg, la rappresentazione plastica di una disattenzione da parte della Regione Calabria nei confronti del territorio napitino. Ne è convinto il sindaco Gianluca Callipo che ha già pronto il ricorso, in concorso con l’associazione Murat. Per il primo cittadino non è da sottovalutare la chiusura dei laboratori analisi dell’Arpacal di Pizzo né il mancato trasferimento all’Anas della strada provinciale 522 che collega a Tropea. Una disattenzione continua, insomma, per il democrat.

Ma non solo. Il sindaco sottolinea come la manifestazione storica sia stata sempre finanziata. Non si tratterebbe, quindi, di una semplice esclusione ma di una rottura con il passato. L’evento sarebbe stato, insomma, depennato a vantaggio, tiene a sottolineare Callipo, di eventi come il Peperoncino Festival di Diamante che hanno elargito buona parte del loro budget alla soubrette Belén Rodriguez.

Tiziana Bagnato