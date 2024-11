Gianluca Callipo parla del lavoro del neo Presidente Oliverio ‘condivido le sue parole ma se parla di merito e trasparenza è anche merito del popolo delle primarie’

"Condivido le parole che il presidente Oliverio ha detto durante la conferenza stampa del suo insediamento. Sono parole che rimandano a concetti che abbiamo affrontato, a principi che spero si traducano in fatti concreti che possano davvero cambiare faccia a questa Regione. – Così in una nota Gianluca Callipo – Merito, rigore etico e trasparenza. Se oggi il neopresidente della Calabria parla con tale enfasi di queste cose, forse è anche un po’ merito nostro, del popolo delle primarie e di quei 55mila Calabresi che si sono fatti interpreti del cambiamento e hanno contribuito ad alimentare un dibattito politico che avesse questi obiettivi tra le priorità. Insomma, mi sembra che Oliverio abbia iniziato con il piede giusto, anche quando ha invitato i dirigenti in carica a dimettersi, prima che a farli andare via sia lui con un decreto. Se questa richiesta risponde all’esigenza di rinnovare la classe dirigente regionale basando il ricambio sul merito, sulle competenze e sulla capacità di conseguire risultati, Oliverio ci vedrà al suo fianco nel sostenere questa battaglia di rinnovamento. A patto, però, che il solito sistema di potere non prevalga sulle buone intenzioni e tutto si riduca a uno spoil-system per sostituire gli amici dei vecchi con gli amici dei nuovi".