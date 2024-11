Giuseppe Mangialavori di Forza Italia è stato eletto nuovo presidente della commissione Bilancio della Camera, confermando la notizia che era trapelata nella mattina di oggi.

Intanto Alfredo Antoniozzi, deputato calabrese di Fratelli d'Italia è stato eletto vicepresidente del gruppo parlamentare alla Camera. «È un riconoscimento - aggiunge - che viene dai colleghi deputati e per questo è ancora più importante in un'ottica di collaborazione continua e costante con il Governo per la realizzazione del nostro programma. Insieme al capogruppo Tommaso Foti - conclude Antoniozzi - lavoreremo in armonia per il bene del partito e della Nazione».