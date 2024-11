Il leader di Iric contro l'iniziativa della vicepresidenza della giunta: «Prodotti calabresi usati per fare propaganda di partito»

«A questo serviva l’ingresso della Lega nel governo della Regione Calabria? A usare i prodotti calabresi e il logo istituzionale della Regione per fare propaganda a un partito che, tra l’altro, ha sempre disprezzato noi e la nostra cultura? Se si vuole sostenere chi produce e chi consuma calabrese lo si faccia con atti concreti, non con “campagne” che fanno emergere solo luoghi comuni e scarso senso delle istituzioni».

Così Pippo Callipo, capogruppo di "Io resto in Calabria" in consiglio regionale, commenta su Facebook la campagna di comunicazione "Scegli calabrese" a cura della vicepresidenza della Regione Calabria in cui si associa al logo istituzionale della Regione anche il simbolo della Lega.



