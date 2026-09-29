Ieri «ha vinto il centrodestra e ha perso Vannacci. Un coro? Ve ne canto uno che ho sentito dai giovani di Forza Italia: 'Cu-cu-cu, Vannacci non c'è più!'». A dirlo, ospite di Rai Radio1 a Un giorno da pecora, è il sindaco di Reggio Calabria ed esponente di Forza Italia Francesco Cannizzaro, intervistato da Giorgio Lauro e Nancy Brilli. «Vannacci è venuto a Reggio pensando di ripetere quanto accaduto in Sassonia, invece ha preso delle sassate…», ha aggiunto il primo cittadino forzista.