Il capogruppo Cdl in Consiglio regionale propone: «Scendiamo in piazza il 2 dicembre per confrontarci con i cittadini. Così facendo daremo voce alla comunità con un confronto pubblico e non per pochi “intimi” come quello del Partito democratico»

«Abbiamo appena appreso che il premier Renzi sarà a Reggio Calabria il prossimo 2 Dicembre al teatro “Francesco Cilea” per chiudere la campagna del Pd calabrese sul referendum costituzionale. L’incontro con il premier infatti, è voluto per i pochi eletti del Pd e mette fuori, così come è loro stile, la cittadinanza».

Referendum, Renzi il 2 dicembre a Reggio Calabria

È quanto afferma in una nota il capogruppo Cdl in Consiglio regionale Francesco Cannizzaro. «Credo pertanto che sia necessario – continua - organizzare tutti assieme, partiti, movimenti, comitati, associazioni del territorio, amministratori che sono in linea con i principi del No, a scendere in piazza, in un incontro all’aperto, per confrontarci con i cittadini e con loro chiuderemo la campagna referendaria spiegando le motivazioni del No. Così facendo – conclude - daremo voce alla comunità con un confronto pubblico e non per pochi “intimi” come quello del Pd».