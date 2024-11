È caos politico all'interno del Consiglio comunale di Lamezia Terme dove si registrano altre due dimissioni. Quelle dei consiglieri comunali di Fdi Antonio Lorena e Pietro Gallo, che lasciano rispettivamente il ruolo di vicepresidenti delle commissioni Bilancio e Lavori pubblici.

Evidentemente la situazione all'interno del civico consesso versa in uno stato di incertezza, soprattutto in prospettiva del prossimo bilancio di previsione la cui votazione è imminente. I consiglieri che si sono dimessi evidenziano una «situazione di incertezza, aggravata dalla mancanza di trasparenza e coerenza nelle decisioni amministrative, è particolarmente preoccupante in vista dell’urgente approvazione del bilancio di previsione 2024-2026».

«La successione di eventi - proseguono Lorena e Gallo - a partire dalle dimissioni ormai non recenti del presidente della V Commissione Enrico Costantino, e seguite dall’improvviso passo indietro del presidente della Commissione Bilancio Davide Mastroianni mette in discussione la capacità della maggioranza di proporre soluzioni valide e di delineare una direzione chiara per il bene della città. Tale contesto ha visto noi, consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, impegnati in qualità di vicepresidente nelle commissioni di Bilancio e Urbanistica e Lavori Pubblici, assumere con serietà il nostro dovere istituzionale, purtroppo ostacolato da continui dissidi interni alla maggioranza e dall’incapacità di questa di eleggere, in ultimo, un presidente per la seconda commissione».



In altri termini i consiglieri, ormai ex, descrivono una situazione politici- amministrativa, non più sostenibile: «Nonostante gli sforzi la nostra volontà di portare avanti il lavoro delle commissioni si è scontrata con la mancanza di collaborazione e con bagarre tra i membri della maggioranza, circostanze che hanno reso impossibile procedere efficacemente». Dimissioni dunque non come passo indietro, ma come tentativo di dare uno scossone per superare le divisioni interne.

«La nostra scelta - spiegano - riflette anche l’impegno a non partecipare a negoziati opachi per la copertura di posizioni strategiche, mantenendo fermo il nostro ruolo di opposizione, impegnata a promuovere un dialogo aperto e costruttivo, al servizio dei cittadini lametini. In queste ore di crisi, Fratelli d’Italia rimane ancor più impegnata a lavorare per il benessere della comunità di Lamezia Terme, dando priorità alle necessità dei cittadini e perseguendo soluzioni amministrative trasparenti e responsabili. È imperativo che la maggioranza affronti con determinazione le sue contraddizioni interne e sblocchi lo stallo che attualmente paralizza la Commissione Bilancio, assumendosi tutte le responsabilità che il governo di una città richiede».