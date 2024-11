VIDEO | Un gruppo di primi cittadini della Città metropolitana ha manifestato per chiedere risposte urgenti alla governatrice Santelli: «Sacchetti per strada da 10 giorni, ma lei è sempre in tv»

Un gruppo di sindaci della Città metropolitana di Reggio Calabria ha manifestato pacificamente in fascia tricolore davanti a Palazzo Campanella, sede del consiglio regionale della Calabria.

Alla base del sit-in l’emergenza rifiuti che sta mettendo in ginocchio gran parte della provincia reggina.

«È l’ultima cosa che avremmo voluto fare – dice il sindaco di Reggio Giuseppe Falcomatà – il nostro modo di comportarci è diverso da questo, ma purtroppo quando alle richieste di incontro non risponde nessuno, l’unico modo per farsi sentire è questo. Ci siamo sempre assunti le nostre responsabilità. L’unico soggetto che può decidere come sbloccare la situazione è la Regione, ma non sappiamo né dove e quando».

«L’amministrazione di Jole Santelli ha abbandonato il territorio – affermano in coro gli amministratori locali – i rifiuti giacciono in strada da 10 giorni e lei è impegnata nelle sue comparsate tv anziché dare risposte ai cittadini. La salute e gli interessi di Reggio sopra ogni cosa».